El recurso humano es la columna vertebral de la impartición de justicia: magistrado presidente Hugo Gama

Morelia, Michoacán, 12 de enero de 2026.- Convencido de que la fortaleza del Poder Judicial de Michoacán radica en la preparación y profesionalización de su personal, el magistrado presidente Hugo Gama Coria destacó que durante el presente año se impulsarán diversos programas de capacitación a través de la Escuela Estatal de Formación Judicial (EEFJ), como parte de un modelo institucional que prioriza la planeación, la transparencia y el ejercicio del presupuesto orientado en resultados.

Lo anterior se enmarca en los acuerdos del Órgano de Administración Judicial, que aprobó el ejercicio del presupuesto anual bajo un esquema basado en programas, con recursos etiquetados para atender necesidades estratégicas; entre los rubros prioritarios se encuentra la EEFJ a la que se destinarán recursos para fortalecer la capacitación permanente del personal tanto jurisdiccional como administrativo, la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, así como el impulso a la carrera judicial.

Al respecto, Gama Coria subrayó que quienes integran el Poder Judicial no son perfiles improvisados sino personas altamente preparadas, señaló que “desde el día uno y hasta la fecha hemos tenido capacitación constante y permanente, porque tenemos claridad de que la formación continua fortalece las capacidades institucionales”, incluso recordó que las personas electas antes de rendir protesta participaron en jornadas de capacitación y conversatorios entre magistradas, magistrados, juezas y jueces, lo que permitió contar con mayor claridad sobre los retos institucionales.

Indicó que desde este mes ya se está desarrollando un programa de capacitación muy puntual, en el que participa personal de todas las categorías, desde escribientes hasta secretarios proyectistas y de acuerdos, jueces, juezas, magistrados y magistradas. Asimismo, anunció que la Escuela Estatal de Formación Judicial abrirá sus puertas a la población en general y que, a solicitud de otras instituciones, también se brindará apoyo para capacitar a su personal.

Como parte de la transformación del Poder Judicial, Hugo Gama destacó que la creación de la Escuela Estatal de Formación Judicial viene con la firme visión de que en el mediano plazo se consolide como una Universidad Judicial, orientada a la preparación de abogadas y abogados con perfiles especializados y una capacitación complementaria desde la etapa universitaria.

Finalmente, enfatizó que todo el personal tiene la posibilidad de desarrollarse profesionalmente y aspirar a cargos de mayor responsabilidad a través del mérito, el conocimiento y las evaluaciones, reiterando que “el recurso humano es la columna vertebral de la impartición de justicia”.