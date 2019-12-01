“El pueblo da el triunfo a Morena en Michoacán, encuesta lo confirma”: Jesús Mora

Morelia, Michoacán, a 13 de abril de 2026.— El presidente de Morena en Michoacán, Jesús Mora González, afirmó que los datos más recientes de opinión pública confirman que el movimiento de transformación mantiene el respaldo mayoritario del pueblo, por lo que Morena ganaría la gubernatura del estado si hoy fueran las elecciones.

De acuerdo con la encuesta más reciente levantada en la entidad, la coalición Morena-PT-PVEM se ubica en primer lugar con el 33.6% de la intención de voto, por encima de cualquier otra fuerza política .

“El pueblo de Michoacán está hablando con claridad: quiere que continúe la transformación.

Este resultado no es casualidad, es el reflejo de un gobierno que ha decidido estar del lado de la gente y que está dando resultados”, señaló.

Jesús Mora destacó que este respaldo tiene su origen en los avances logrados por la administración estatal encabezada por el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, particularmente en materia de seguridad, estabilidad financiera e inversión pública.

“Hoy Michoacán vive un momento distinto. Se está recuperando la paz, hay orden en las finanzas y se están realizando obras que verdaderamente impactan en la vida de las personas. Eso es lo que la gente está reconociendo”, expresó.

Subrayó que la transformación se ha consolidado a partir de una forma distinta de gobernar, basada en la honestidad, la cercanía con la ciudadanía y el compromiso social.

“Cuando se gobierna con principios, cuando no se traiciona al pueblo, la confianza se construye. Y eso es lo que hoy vemos reflejado en esta encuesta”, agregó.

El dirigente estatal de Morena señaló que, frente a estos resultados, la oposición representa un modelo agotado que la ciudadanía ya rechazó.

“Los de antes quieren regresar, pero el pueblo ya decidió avanzar. Hoy Michoacán no quiere volver al pasado de privilegios, corrupción y abandono”, apuntó.

La encuesta fue elaborada mediante un ejercicio de opinión pública con levantamiento reciente en el estado de Michoacán, considerando una muestra de mil entrevistas, con un margen de error aproximado de ±3.4% y un nivel de confianza estadístico del 95%, lo que permite contar con una fotografía confiable del momento político que vive la entidad .

Finalmente, Jesús Mora afirmó que lo que está en juego es la continuidad de un proyecto que ha comenzado a transformar la vida pública del estado.

“El pueblo ya decidió que la transformación continúe, porque sabe que hoy Michoacán tiene rumbo, tiene resultados y tiene futuro”, concluyó.