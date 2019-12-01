El PT reafirma su compromiso con el pueblo y la lucha contra la corrupción en el Congreso de Michoacán

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 07:30:04
Morelia, Michoacán, a 15 de septiembre del 2025.– En representación del Partido del Trabajo, el diputado Reyes Galindo Pedraza, 
reafirmó el compromiso de su partido con el mandato del pueblo y la lucha contra la corrupción en Michoacán.

Durante la apertura  del segundo año legislativo, el diputado destacó los avances logrados en el marco de la Cuarta Transformación, como la elección popular de jueces, pero reconoció que aún persisten desafíos en materia de desigualdad, violencia, discriminación, pobreza y corrupción.

Galindo Pedraza enfatizó que el PT no escatimará en denunciar y combatir cualquier tipo de corrupción, venga de donde venga, sin pactos ni complicidades. 

Resaltó la importancia de la cercanía con el pueblo y el servicio como pilares de la política.

El legislador petista destacó que también se requiere de la
autocrítica, ser sensibles y no  cerrar los ojos a la realidad que sigue persistiendo en la entidad.

"Michoacán todavía tiene pendientes que abatir en materia de desigualdad, de violencia, de discriminación, pobreza y corrupción porque si algo distingue a la militancia del Partido del Trabajo es que aquí no escatimamos en llamar a las cosas por su nombre", comentó el petista.

