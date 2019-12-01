“El principal deber del Estado es garantizar la protección de la vida y la certeza jurídica de los ciudadanos”: Mauricio Kuri

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 17:46:31

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 5 de noviembre de 2025.- Ante el clima de violencia que ha sacudido al país, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, expresó su preocupación por los desafíos que enfrenta México en materia de seguridad, especialmente tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, hecho que calificó como “consternante” por su impacto nacional y las circunstancias que lo rodearon.

“El principal deber del Estado es garantizar la protección de la vida y la certeza jurídica de los ciudadanos”.

Reconoció que la inseguridad persiste en diversas regiones del país y que su solución no será inmediata. “Hay serios problemas, pero debemos trabajar en coordinación los tres niveles de gobierno”.

Señaló que las fuerzas de seguridad han sido superadas en algunas zonas por organizaciones criminales, lo que exige fortalecer la confianza en las corporaciones policiales y mejorar la coordinación interinstitucional. “En México hay un gran reto, no de ahora, sino de muchos años”.

Sobre el anuncio de nuevas estrategias de seguridad en Michoacán, el gobernador reconoció el riesgo de que grupos delictivos intenten desplazarse hacia Querétaro. “El riesgo siempre va a estar”.

Detalló que su administración trabaja en el fortalecimiento de fronteras estatales mediante justicia cívica, tecnología, inteligencia, y una policía cada vez más capacitada.

Destacó la inversión de 4 mil millones de pesos en infraestructura y tecnología para seguridad pública, incluyendo el nuevo complejo de seguridad y sistemas de drones. “Sí han funcionado.

Tenemos los mismos niveles de homicidios que en 2014, pero con una población mucho mayor y un entorno más complejo”.

Ante la pregunta sobre si la política representa un riesgo en México, el gobernador respondió brevemente que sí.

Finalmente, respecto a los señalamientos en redes sociales sobre una presunta “cortina de humo” en torno a la denuncia por acoso presentada por una presidenta municipal, Kuri evitó profundizar en el tema, aunque expresó su solidaridad.

“No me gustaría meterme ahí, pero toda mi solidaridad. Este tipo de situaciones son absolutamente reprobables”.