El Primer Informe de Claudia Sheinbaum consolida 7 años de transformación en México: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 14:15:29
Morelia, Michoacán, a 2 de septiembre de 2025.- El diputado local Juan Carlos Barragán destacó que el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum confirma que en México se viven 7 años de logros y avances sociales gracias a la continuidad de la Cuarta Transformación.

“Con el presidente Andrés Manuel López Obrador se sentaron las bases, y hoy Claudia Sheinbaum está consolidando un país más justo, con bienestar y esperanza para millones de familias. Son 7 años de transformación real que no tienen marcha atrás”, señaló Barragán.

En su mensaje, la presidenta Sheinbaum informó que 13.4 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza entre 2018 y 2024, gracias al aumento histórico del salario mínimo y a los programas sociales que ahora llegan de manera directa, sin corrupción ni intermediarios.

El legislador subrayó que en este primer año de la nueva administración federal, se ha fortalecido la política del bienestar, se han consolidado los programas universales y se ha garantizado que la educación, la salud y la seguridad sigan siendo prioridades del gobierno de la República.

“Hoy México tiene rumbo y certeza. La presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo, vamos bien y vamos a ir mejor. Con honestidad, austeridad y amor al pueblo, nuestro país seguirá avanzando”, expresó Barragán.

Finalmente, el diputado michoacano hizo un llamado a seguir trabajando unidos desde lo local para que los beneficios de la transformación lleguen a cada colonia, barrio, comunidad y tenencia de Morelia y Michoacán.

