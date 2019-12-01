El Poder Judicial recrea oficios y tradiciones en su Altar de Día de Muertos 2025

El Poder Judicial recrea oficios y tradiciones en su Altar de Día de Muertos 2025
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 19:44:20
Morelia, Michoacán, 29 de noviembre de 2025.- En el marco de una de las tradiciones más representativas de nuestra identidad, el Poder Judicial de Michoacán invita a la ciudadanía a la apertura del Altar Tradicional de Día de Muertos, que se llevará a cabo el miércoles 30 de octubre a las 19:00 horas en el Palacio de Justicia del Centro Histórico, ubicado en Portal Allende #267, colonia Centro de Morelia.

Con 21 años de participación ininterrumpida, la institución reafirma su compromiso con la preservación de las costumbres que fortalecen nuestra memoria colectiva y sentido de comunidad, a través de tres representaciones simbólicas: el quehacer del archivista, encargado de clasificar, conservar y custodiar los documentos históricos de la institución; una cocina tradicional michoacana, donde se evocará la preparación de alimentos típicos que acompañan esta festividad; y el torito de petate, expresión viva de la música y el baile que caracteriza a distintas regiones del estado.

Cabe señalar que, la celebración del Día de Muertos fue declarada en 2008 por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de México, reconocimiento que destaca su valor histórico, espiritual y artístico.

El Altar del Poder Judicial podrá visitarse del 31 de octubre al 2 de noviembre, en horario de 10:00 a 20:00 horas, en el Primer Patio del Palacio de Justicia del Centro Histórico, donde el público asistente podrá disfrutar de este montaje que, además de rendir homenaje a quienes nos precedieron, busca mantener viva una de las manifestaciones culturales más emblemáticas del pueblo michoacano.

 

 

