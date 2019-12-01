Morelia, Michoacán, a 12 de noviembre de 2025.- El Poder Judicial de Michoacán respalda firmemente el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia impulsado por el Gobierno de la República, que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y el Gobierno del Estado, a cargo del maestro Alfredo Ramírez Bedolla, convencido de que la coordinación entre poderes es esencial para construir un estado más justo, seguro y en paz.

Sensible a las necesidades ciudadanas y con el firme compromiso de abonar a la paz social impartiendo justicia pronta, ágil y cercana, hoy las magistradas, magistrados e integrantes del Órgano de Administración Judicial, del Tribunal de Disciplina Judicial, del Supremo Tribunal de Justicia, así como jueces y juezas, se unen a esta estrategia para el desarrollo, la seguridad y la paz pública.

El Nuevo Poder Judicial de Michoacán, consciente de la relevancia de la labor que realiza para el fortalecimiento del Estado de derecho, dentro de sus atribuciones constitucionales y legales, hará lo que corresponda para sumar acciones al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, priorizando el acceso efectivo a la justicia y a la solución pacífica de las controversias sujetas a la jurisdicción.

Se han impulsado ya acciones para ejercer mejor los recursos públicos, con economías y un plan de austeridad que tiene como objeto fortalecer la función sustantiva que es la impartición de justicia. A la par, se adoptarán mayores medidas para fortalecer el acceso a una justicia pronta, expedita, imparcial, objetiva, profesional, cercana a la ciudadanía, apegada a la legalidad y a los derechos humanos.

Estas acciones son reflejo de la cercanía, la sensibilidad y el compromiso que hoy caracterizan a magistradas, magistrados, juezas y jueces en todo el estado, quienes, con su labor diaria, fortalecen la confianza ciudadana en la justicia y abonan a la construcción de un Michoacán más justo, pacífico y solidario.