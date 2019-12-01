El Plan Michoacán marca la ruta del futuro del estado: Jesús Mora

El Plan Michoacán marca la ruta del futuro del estado: Jesús Mora
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 13:45:11
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Morelia, Michoacán, 6 de julio de 2026.— El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán, Jesús Mora, afirmó que la visita realizada el pasado viernes por la presidenta Claudia Sheinbaum dejó una definición política fundamental: el futuro del estado se construirá con seguridad, justicia social, inversión pública y presencia permanente del Gobierno de México.

“La Presidenta vino a informar resultados, pero también a establecer una ruta de largo plazo. El Plan Michoacán no se limita a atender la coyuntura de seguridad; representa un proyecto para transformar las condiciones económicas y sociales del estado, generar oportunidades para las juventudes y fortalecer nuestras comunidades”, señaló.

Jesús Mora destacó que la estrategia combina inteligencia, coordinación y combate a la extorsión con acciones en vivienda, educación, empleo, infraestructura, apoyo al campo y fortalecimiento de las pequeñas empresas.

Agregó que los avances presentados en Morelia muestran que la construcción de la paz requiere enfrentar a los grupos criminales y, al mismo tiempo, recuperar territorios mediante bienestar y desarrollo.

“El futuro de Michoacán está en sus productores, sus artesanos, sus trabajadores, sus pueblos originarios y sus jóvenes. Los proyectos de inversión, la digitalización de miles de pequeñas empresas, el fortalecimiento de las cadenas productivas y el rescate del lago de Pátzcuaro confirman que existe una visión integral para aprovechar toda la fuerza de nuestro estado”, expresó.

El dirigente estatal aseguró que Morena seguirá acompañando desde el territorio la implementación del Plan Michoacán. “Con la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla tenemos rumbo, respaldo y una estrategia que mira más allá de los problemas inmediatos. Michoacán tiene futuro porque la transformación está construyendo paz con justicia social, soberanía y bienestar”, concluyó.

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