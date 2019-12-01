El PAN también apuesta por la ciudadanía cansada del Cártel de Morena: Carlos Quintana

Morelia, Michoacán, a 31 de enero de 2026.- El Partido Acción Nacional también le apuesta a las y los ciudadanos que ya están hartos del Cártel de Morena, de un grupo político que gobierna con prácticas autoritarias, manipulación social y una soberanía falsa que sólo existe en el discurso, afirmó el presidente del PAN en Michoacán, Carlos Quintana Martínez.

“Morena ya no es un partido político: es un cártel de poder que usa un Estado-Criminal para someter, intimidar y controlar a la ciudadanía. Frente a eso, en el PAN le vamos a apostar a las y los panistas, pero también a las y los ciudadanos libres de los partidos políticos que no se dejan doblar ni comprar”, sentenció.

Además, denunció que Morena ha convertido los programas sociales en instrumentos de chantaje electoral, replicando los vicios de los regímenes autoritarios del siglo pasado y aseguró que “para Acción Nacional, los programas sociales son derechos constitucionales, no dádivas ni mecanismos de control. La pobreza no se administra, se combate; la dignidad no se condiciona”.

Asimismo, el dirigente estatal lanzó una crítica directa a la incongruencia del gobierno federal al decir que en Morena hablan de soberanía mientras abandonan a México pues es una soberanía simulada y mentirosa, capaz de destinar recursos a otros países y negárselos a los estados, a los municipios y a las familias mexicanas que hoy viven sin seguridad, sin servicios y sin oportunidades.

Afirmó que mientras el Cártel de Morena apuesta por el control político desde el gobierno y el miedo, el PAN apuesta por la calle, por la verdad y por la autocrítica, por escuchar a la gente y reconstruir desde abajo. “El exceso verbal, los ataques y la desesperación de Morena no son casualidad, tiemblan porque saben que la gente ya despertó, porque su modelo autoritario se está cayendo y porque ya no pueden ocultar su fracaso”.

En este contexto, Carlos Quintana hizo un llamado directo a todas y todos los ciudadanos libres, especialmente a quienes no tienen partido político, a que se sumen al PAN, se afilien y se conviertan en candidatas y candidatos de Acción Nacional. “Este Partido es ahora también de la ciudadanía, no de las cúpulas”, subrayó.

Finalmente, aseguró que el PAN se prepara para dar la batalla política más importante de los próximos años y en 2027 se pintará de azul a Michoacán y México.