El PAN se equivoca al minimizar a Movimiento Ciudadano: Paul Ospital

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 19:39:52

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 25 de agosto de 2025.- El diputado local de Movimiento Ciudadano (MC), de la LXI Legislatura de Querétaro, Paul Ospital Carrera aseguró que el exgobernador Francisco Domínguez Servién, está equivocado al minimizar el crecimiento del partido naranja.

“Pancho trae mal los datos, quizá porque ya no tiene asesores que lo corrijan, pero lo cierto es que en 2021 Movimiento Ciudadano ya llegó al por ciento, desde el PAN buscan desestimar nuestras incorporaciones, pero al final será la ciudadanía la que hable en 2027, no los discursos ni las cuentas alegres”, dijo.

Aseveró que el blanquiazul minimiza el crecimiento del Movimiento Ciudadano por temor a perder terreno político en los próximos comicios del 2027.

“Es natural que el PAN intente desestimar lo que estamos construyendo, pero en el fondo saben que la llegada de perfiles como Armando Rivera y otros que se irán sumando, les duele y les preocupa”.

Afirmó que el objetivo principal del movimiento naranja es ganar la gubernatura en el 2027, por lo que están conformando una estructura sólida en todos los municipios y distritos, a través de la militancia y la ciudadanía, que se quiera sumar a las acciones de MC.

“Nosotros no vamos a depender de pactos cupulares, vamos a depender de la gente, Querétaro necesita liderazgos potentes y un proyecto fresco que dé respuestas reales, no las mismas promesas de siempre”.