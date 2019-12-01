El PAN Morelia exige acciones reales ante la crisis de seguridad en el campo michoacano

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 14:18:45

Morelia, Michoacán, a 29 de octubre de 2025.- Benjamín Farfán, presidente del Partido Acción Nacional en Morelia, manifestó su profunda preocupación por la grave situación que viven los productores agrícolas de Michoacán, especialmente los dedicados al cultivo del limón en Tierra Caliente, quienes enfrentan violencia, extorsión e inseguridad que ponen en riesgo su trabajo y su vida.

“El campo michoacano no necesita discursos, ni visitas mediáticas. No aceptamos que la visita del secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, se limite a un ejercicio de control de daños frente a una crisis que el propio oficialismo ha permitido y agravado”, señaló.

El dirigente subrayó que la seguridad pública, el apoyo al campo y la protección de los pequeños y medianos productores son ejes irrenunciables de una política humanista y de desarrollo local.

“Condenamos toda forma de extorsión e impunidad que afecte al sector agrícola. Exigimos que el homicidio del dirigente citrícola Bernardo Bravo no quede impune y que los responsables, sean llevados ante la justicia”, afirmó.

El PAN Morelia propuso establecer una “alerta agraria” en zonas críticas como Tierra Caliente, con presencia reforzada de la Guardia Nacional y la SEDENA, y fortalecer los ministerios públicos para garantizar justicia pronta y eficaz.

“Hacemos un llamado urgente al gobierno estatal y federal: no bastan los comunicados, los productores exigen seguridad real, justicia efectiva y condiciones dignas para seguir trabajando la tierra”, concluyó Farfán.