El PAN llama a la unidad para superar los desafíos de Michoacán en el inicio del periodo legislativo

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 07:31:04

Morelia, Michoacán, a 15 de septiembre del 2025.– El diputado Antonio Salas Valencia, en representación del Partido Acción Nacional, hizo un llamado a la unidad de todas las fuerzas políticas para superar los desafíos que enfrenta Michoacán.

El legislador destacó la incertidumbre económica y social a nivel nacional e internacional, así como los desafíos específicos que enfrenta Michoacán en materia de seguridad, economía y cumplimiento de compromisos federales.

Salas Valencia instó a dejar de lado la polarización y el cálculo político, y a enfocarse en trabajar juntos para combatir la pobreza, la violencia y el abandono de las comunidades.

Reconoció los avances en materia de inversión pública multianual y finanzas sanas, y reiteró el compromiso del PAN de trabajar por el presente y el futuro de Michoacán.

El panista aprovechó la tribuna para pedir cuentas de la federalizsción de la nómina magisterial y el cumplimiento de construcción de hospitales.