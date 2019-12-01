El PAN debe encabezar a la oposición: Felipe Fernando Macías 

Querétaro, Querétaro, 19 de octubre del 2025.- El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera reconoció que el el Partido Acción Nacional (PAN) debe encabezar a la opción para ser un referente para el próximo proceso electoral, bajo los principios y estatutos políticos del partido en el que milita.

En el marco de la Asamblea Estatal del PAN, el presidente capitalino mencionó que abierto a la probabilidad de trabajar de forma conjunto con otros partidos, siempre y cuando se haga bajo la tutela de los estatutos panistas.

“Somos la única y verdadera alternativa de un proyecto de nación verdadero; Ayer fue un gran mensaje de unión por parte de todo el panismo nacional, cerrando filas en torno a lo que viene hoy tenemos un país que muestra que los indicadores prácticamente en todos los temas, pues no son los que deseamos, no son los que queremos y los buenos gobiernos de Acción Nacional son los que marcan el contraste, creo que lo que ayer de manera muy puntual se dijo y queda claro, porque las cifras así lo demuestran que los mejores gobiernos estatales calificados como el del gobernador Kuri, los mejores gobiernos municipales calificados son los de acción nacional son los que más resultados vemos”, dijo.

Recalcó que el panismo deberá estar abierto a todas las voces que puedan sumarse a este esfuerzo de cambiar la realidad, aunque dejó en claro que el PAN deberá ser quien encabece las alianzas al tener ls mejores propuestas.

Destacó que el PAN se ha abierto a través de una aplicación la posibilidad de ser parte como militante, además de qué la ciudadanía ya realiza sus votos cruzados para hacer contrapesos y que no sola una opción que domine en la vida política.