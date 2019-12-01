El lunes inaugurarán el “Centro de empoderamiento de la mujer”, en Querétaro; afirmó Vanessa Garfias Rojas

Querétaro, Querétaro, a 20 de agosto de 2025.- La Secretaria de la Mujer del Municipio de Querétaro, Vanessa Garfias Rojas, informó que el próximo lunes iniciará operaciones el Centro de Empoderamiento de la Mujer, ubicado en el antiguo complejo dinámico de San Pedrito Peñuelas, el cual tuvo una inversión de siete millones 500 mil pesos; se estima que de agosto a diciembre de este año, se agendan a más de ocho mil mujeres.

Explicó que este Centro busca generar y fortalecer la autonomía económica de las mujeres, así como herramienta claves para erradicar la violencia de género.

“Por primera vez, las mujeres contarán con un lugar físico dentro de la administración pública municipal diseñado exclusivamente para su desarrollo integral,” dijo.

Mencionó que el centro podrá recibir hasta 250 mujeres simultáneamente en sus 30 talleres, quienes podrán acceder a los cursos con certificación, se requiere ser mayor de edad y residir en el municipio de Querétaro.

“Es importante también decirles que este centro de empoderamiento se desarrolla bajo tres ejes principales: eje mujeres que se reconstruyen, que es todo el desarrollo emocional para promover el desarrollo psicológico y emocional de las mujeres; el segundo eje mujeres que se aman, que es donde nos enfocamos en el cuidado físico para promover e impulsar el acceso equitativo a servicios de salud integral, prevención, autocuidado, actividad física y bienestar integral; y por último, mujeres que trascienden”, dijo.



Cabe mencionar que todos los servicios estarán disponibles en las siete delegaciones municipales.