El legado de “Cuca” García nos permite celebrar el voto femenino en México: Belinda Iturbide

Morelia, Michoacán, 17 de octubre de 2026.- La diputada Belinda Iturbide Díaz reconoció la lucha feminista de María Refugio “Cuca” García, quien encabezó el Frente Único Pro Derechos de las Mujeres, y con sus acciones dieron paso para que hoy las mujeres voten y puedan ser votadas libremente en el país.

Acompañada por la Colectiva Leonas de la Corregidora A.C. Red Municipalista, resaltó la importancia de visibilizar a las mujeres que se entregaron en la lucha por los derechos de las demás, cuyos aportes abrieron camino a la justicia social en México.

Al conmemorarse el Día de María Refugio “Cuca” García, la legisladora Belinda Iturbide precisó que al cumplirse también el 72 aniversario del voto femenino en México es necesario reconocer el activismo que tuvo la michoacana en la historia, para visibilizar los derechos de las mujeres.

Recordó que en el Pleno del Congreso del Estado se tienen inscritas en letras doradas el nombre de “Cuca” García, por lo que existe el compromiso de rescatar de la historia su legado, para honrar a la mujer revolucionaria y precursora del feminismo mexicano.

La legisladora, así como las y el integrante de la Colectiva, coincidieron en señalar que, al conmemorar a la activista michoacana, se le coloca en su justa dimensión, como un acto de justicia social para recordar que los derechos hoy otorgados, forman parte de la lucha de quienes pelearon por ellos.

A nombre de la Colectiva, Fermina Arellano explicó que lastimosamente, pese a su activismo en pro de los derechos de las mujeres, quien además entregó su vida a la alfabetización y promoción de la salud materna, “Cuca” García murió en abandono, en pobreza extrema, ante un Estado mexicano que no correspondió a sus trabajos por la sociedad mexicana.

Marisol López destacó que al reconocer a Refugio García implica continuar con sus acciones, resistencia y la lucha constante por los espacios, con un trabajo sororo para seguir tendiendo puentes y alianzas. “dando voz a la gran mujer que fue “Cuca”.

Por su parte, Fabio Rosales informó que año con año en Taretan, Michoacán, se lleva a cabo un acto cívico para recordar a quien hasta, hace muy poco, era una desconocida; recordó que, en el año 1937, “Cuca” García contendió y ganó la diputación de Uruapan, victoria no reconocida pero que marca un antecedente importante en su activismo en pro de los derechos político electorales de las mujeres.

Destacó que también se le reconoce en el país como una de las principales impulsoras de la salud materno infantil, lo que permitió que en el año 1940 se instituyera la primer clínica de maternidad en México.