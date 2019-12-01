El IECA y el Centro de Conciliación Laboral fortalecen la justicia laboral con servidores públicos certificados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 20:03:51

León, Guanajuato, a 29 de octubre de 2025. En un acto de reconocimiento al compromiso, la preparación y el profesionalismo del servicio público, el Instituto Estatal de Capacitación (IECA) entregó 77 certificados de competencia laboral a conciliadoras y conciliadores, especialistas jurídicos y notificadores del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato, quienes concluyeron con éxito el proceso de evaluación en el Estándar de Competencia EC1374 “Conciliación para la solución de conflictos en materia laboral individual”.

Este logro refleja el esfuerzo conjunto del IECA y el Centro de Conciliación Laboral por fortalecer las capacidades de quienes garantizan la justicia y la armonía en el ámbito laboral, ofreciendo a la ciudadanía un servicio más humano, eficiente y transparente.

Durante la ceremonia, se destacó que los 77 conciliadores, especialistas jurídicos y notificadores fueron evaluados en conocimiento, producto y desempeño, obteniendo una acreditación del 100%, lo que respalda su alto nivel profesional y compromiso con la atención pública.

El director general del IECA, Salomón Ceballos Ochoa, reconoció el esfuerzo de las y los servidores públicos certificados y subrayó la importancia de continuar impulsando la capacitación en el sector gubernamental.

“Felicitarlos a ustedes que se gradúan en este programa nuevo que hacen que este centro de Conciliación Laboral sea el mejor del país en capacitación y certificación y por ello todo nuestro reconocimiento”.

Por su parte, la directora general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato, Haydeé Escobar Porras, señaló que este proceso de certificación consolida la confianza ciudadana en la justicia laboral y en la profesionalización del servicio público.

“La conciliación es uno de los pilares fundamentales de esta reforma laboral su propósito es claro promover el dialogo en la solución pacifica de los conflictos laborales, garantizando así relaciones laborales más justas, armónicas y humanas”.

En el evento la beneficiaria Mayra Lizette Cárdenas Chávez dijo: “este reconocimiento no solo no solo representa la validación de nuestras capacidades técnicas y de nuestros conocimientos en el ámbito laboral, también simboliza la vocación, la empatía y la responsabilidad que cada uno de nosotros asume al desempeñar nuestra labor a favor de la sociedad guanajuatense”

Con la profesionalización del personal del Centro de Conciliación Laboral se garantizan procesos más justos, ágiles y con un enfoque humano.

Con el liderazgo de la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, se ha impulsado políticas públicas centradas en la cercanía con las personas, la eficiencia institucional y la mejora continua del servicio público.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado, a través del IECA, reafirma su compromiso con la profesionalización del servicio público y la mejora constante en la atención ciudadana, optimizando recursos y fortaleciendo la confianza en las instituciones.

El IECA continuará desarrollando programas de certificación y formación laboral para el sector gubernamental, con el propósito de que cada servidor público cuente con las herramientas necesarias para brindar soluciones justas, oportunas y cercanas a las y los guanajuatenses.