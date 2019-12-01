El Gobierno Quiroga inicia la pavimentación de la calle Cerro Chino tras años de deterioro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 12:30:55

Quiroga, Michoacán, a 5 de diciembre 2025.- Esta mañana, el Gobierno de Quiroga, a cargo de Alma Mireya González Sánchez, informó el arranque oficial de los trabajos de pavimentación en la calle Cerro Chino, una vía que durante años presentó un notable deterioro y que diariamente es utilizada por decenas de familias de la zona.

Durante el banderazo oficial, la edil destacó que esta obra responde a una necesidad largamente expuesta por vecinas y vecinos, quienes por mucho tiempo solicitaron atención a las condiciones de la calle sin recibir respuesta.

Por lo que, subrayó que su administración mantiene el compromiso de ejecutar acciones que impacten directamente en la calidad de vida de la ciudadanía.

“Estamos atendiendo necesidades que por años fueron ignoradas. Hoy damos respuesta con obras que realmente mejoran la vida de nuestra gente. Quiroga avanza cuando escuchamos y actuamos; ese es el compromiso de un gobierno de 10”, expresó González Sánchez.

Al tiempo que señaló que la pavimentación de la calle Cerro Chino forma parte del programa municipal de mejoramiento urbano, mediante el cual se rehabilitan vialidades prioritarias para garantizar accesos más seguros, dignos y funcionales.