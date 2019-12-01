El Gobierno Municipal que Preside, Jeovana Alcántar, presentó programa Cultural, por el CCXV Aniversario del Inicio de la Independencia de México

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 17 de septiembre de 2025.- El Gobierno Municipal de Hidalgo que preside la Presidenta Municipal, Jeovana Alcántar a través del Instituto de Educación y Cultura llevó a cabo el Programa Cultural en el marco del CCXV Aniversario del inicio de la lucha por la Independencia de México, con la participación del Ballet Folclórico Esencia Azul y artistas locales, el evento se realizó en el Jardín Municipal.

La administración municipal, preocupada y ocupada en fomentar las tradiciones y costumbres de nuestro municipio a través de la danza folclórica y de la música, y apoyando al talento local, presentó un programa socio-cultural que fue del gusto de los presentes, reiterando el compromiso de seguir trabajando de la mano con la ciudadanía, para impulsar iniciativas en favor del arte y la cultura, fortaleciendo nuestra historia que es la riqueza más grande que tenemos.

Esta administración que encabeza, Jeovana Alcántar, ha reiterado el compromiso para ofrecer a los artistas locales los espacios diversos, plurales, libres y seguros para impulsar el desarrollo de talentos que abonen en el crecimiento de las y los Ciudad Hidalguenses.

Esta tarde se presentó al guitarrista Jorge Velázquez y Chelsy Melisa Pérez Soto, deleitando a su público con piezas de ballet clásico, para que posteriormente subiera al escenario la Compañía de Danza Folclórico “Esencia Azul”, uno de los grupos más representativos en la región, presentando estampas de distintos estados de la Republica Mexicana, como Guerrero, Michoacán, Veracruz, Jalisco entre otros. En la parte estelar, se presentó el Dueto “The Giliz” interpretando éxitos de la música popular mexicana,