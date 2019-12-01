El Estado mexicano mantiene una deuda histórica con las mujeres: Alfonso Martínez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Marzo de 2026 a las 15:51:22
Zamora, Michoacán, a 8 de marzo de 2025.- El Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar, se pronunció a favor de mejorar leyes que brinden atención y acompañamiento a las mujeres al tiempo de externar su convicción para erradicar todo tipo de violencia hacia ellas.

Al participar en el foro "Liderar, participar, decidir" que organizó el Partido Acción Nacional, el alcalde de Morelia, refrendó su respeto a las mujeres. En este espacio, recordó y agradeció la estructura, el orden y la educación con la cual fueron formados por su madre. "Las mujeres guían y dan orden", destacó.

En posterior entrevista, reconoció que el Estado mexicano mantiene una deuda histórica con las mujeres. "No basta reconocer o celebrar, es necesario transformar en ley sus demandas y respetarlas", dijo.

Alfonso Martínez, señaló que se debe trabajar para lograr una verdadera igualdad y equidad, donde las mujeres puedan estar seguras. Un lugar donde no haya más violencia.

En el encuentro que reunió a cientos de mujeres también se dieron cita las dirigentes de Acción Nacional, Ángeles Toro Preciado, Patricia Hernández, Ruth Espinoza Pérez. Las legisladoras Paulina Rubio Fernández, Liliana Ortiz Pérez, Vanhesa Caratachea Sánchez, Teresita Herrera Maldonado, Laura Esquivel y Ale Reynoso, así Carlos Quintana Martínez, presidente estatal y José Manuel Hinojosa Pérez, legislador federal, así como autoridades municipales de la región y ex alcaldes y ex alcaldesas de Zamora.

