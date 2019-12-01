El espíritu de la Revolución Mexicana une a miles de familias en desfile cívico-deportivo: Bedolla

El espíritu de la Revolución Mexicana une a miles de familias en desfile cívico-deportivo: Bedolla
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 14:50:45
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 20 de noviembre de 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, encabezó el tradicional desfile cívico-deportivo para conmemorar el 115 Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana, donde la historia y la fuerza física unieron a miles de familias en el corazón de Morelia. 

Desde el balcón de Palacio de Gobierno, el mandatario observó el paso de 2 mil 580 participantes por la avenida Madero, entre estudiantes de educación media superior y superior, trabajadores estatales y municipales, integrantes de asociaciones deportivas, militares y guardias nacionales, entre otros participantes. 

Las descubiertas de motociclistas de la Policía Morelia y de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid) fueron las encargadas de iniciar el recorrido.

Ramírez Bedolla destacó que cada paso, formación y esfuerzo mostrados nos recuerdan que el deporte también es una herramienta para impulsar el desarrollo de las y los jóvenes, al tiempo que honra el espíritu y une al pueblo que avanza con firmeza. 

Luego de poco más de una hora, el desfile concluyó sin novedad con la participación de 28 contingentes, informó al gobernador el director de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, Raúl Morón Vidal. 

Acompañaron al mandatario la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local Giulianna Bugarini Torres; el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo Poder Judicial del Estado, Hugo Gama Coria; el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña; el comandante de la 21 Zona Militar, Juan Bravo Velázquez; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Roberto Molina García; entre otras autoridades estatales y municipales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aprehenden en Morelia, Michoacán a alias “El Furcio”, presunto responsable del homicidio de un hombre, en el estado de Oaxaca
Vuelca auto en la incorporación de la autopista 57 a Paseo Constituyentes en Querétaro
Colapsa la carretera a Bernal por choque y volcadura en Colón, Querétaro
Fiscalía Michoacán toma conocimiento de explosión en Morelia; hombre fue trasladado a un hospital y hay un desaparecido
Más información de la categoria
Fiscalía Michoacán toma conocimiento de explosión en Morelia; hombre fue trasladado a un hospital y hay un desaparecido
En Morelia, Michoacán detienen a un sujeto que traía 50 kg de estupefaciente
Hallan partes humanas en lugar de la explosión de un taller de pirotecnia en Morelia, Michoacán 
Explota taller de pirotecnia en Morelia; fuerte estruendo pone en alerta a la ciudadanía
Comentarios