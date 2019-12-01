El Ejército y la Guardia Nacional te invitan a la Ceremonia de Honores a la Bandera “Conmemorativa al 109 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917” en Uruapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 17:28:18

Morelia, Michoacán, a 4 de febrero de 2026.- En el marco de los eventos de Febrero, mes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la 21/a. Zona Militar, te invita a la Ceremonia de Honores a la Bandera “Conmemorativa al 109 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917” en Uruapan.

Esta significativa ceremonia se llevará a cabo el día 5 de febrero de 2026 a las 9 de la mañana en las instalaciones de la Plaza “Mártires” de Uruapan Michoacán.

Referido evento busca fortalecer el vínculo entre el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional con la ciudadanía michoacana, destacando su labor en la seguridad y la soberanía de la nación.