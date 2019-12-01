El diputado Juan Carlos Barragán impulsa leyes por las mujeres

El diputado Juan Carlos Barragán impulsa leyes por las mujeres
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 12:49:42
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Morelia, Michoacán a 2 de octubre de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán, el diputado más productivo del país, presentó la iniciativa para que determinados delitos relacionados con la violencia de género no puedan extinguirse mediante el otorgamiento del perdón, fortaleciendo así la protección de las víctimas.

“Es tiempo de las mujeres y ese tiempo debe convertirse en mejores leyes. No podemos permitir que la violencia de género quede atrás simplemente con un perdón; necesitamos leyes que protejan y garanticen justicia”, afirmó Barragán.

El legislador sostuvo que legislar también es escuchar a las mujeres, entender sus necesidades y convertir sus demandas en protección efectiva.

“El tiempo de las mujeres llegó y desde el Congreso lo estamos convirtiendo en leyes que les den mayor seguridad y bienestar”, concluyó.

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