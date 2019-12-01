El derecho de las mujeres a vivir sin miedo es nuestra causa ¡y nuestra obligación!: MKG

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 11 de noviembre de 2025.- En Querétaro, la ley está del lado de quienes buscan vivir con libertad y dignidad, aseguró el gobernador Mauricio Kuri González, al anunciar, a través de un mensaje en sus redes sociales, que el acecho dejará de ser una conducta invisible para convertirse en un delito tipificado en el Código Penal de la entidad.

Durante su mensaje, Mauricio Kuri dio a conocer que esta iniciativa reconoce que la violencia no siempre es visible, pero se siente, y el miedo también es una forma de agresión, que afecta a muchas mujeres en sus espacios de trabajo, así como en sus escuelas y en las redes sociales.

“Así, hoy Querétaro se coloca a la vanguardia, al reconocer que la seguridad no solo es ausencia de violencia; es también la tranquilidad de sabernos protegidas y protegidos (…) Las mujeres han alzado la voz y este gobierno las escucha: su derecho a vivir sin miedo es nuestra causa ¡y nuestra obligación!”, puntualizó.

En este marco, el Gobernador sostuvo que la publicación en el Periódico Oficial La Sombra de Arteaga, que establece el “delito de acecho” como un nuevo tipo penal en el marco jurídico del Estado de Querétaro, es un paso firme en la defensa de los derechos humanos y la seguridad de todas las personas, especialmente las mujeres.

Al mismo tiempo, el titular del Poder Ejecutivo en el estado reiteró que desde la administración que encabeza, seguirá trabajando con fuerza y convicción para que ninguna mujer, adolescente o niña, tema por su seguridad.