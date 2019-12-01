Morelia, Michoacán, a 18 de noviembre del 2026.- Las cooperativas tienen las puertas abiertas del Congreso del Estado, existe de mi parte toda la apertura para atender y escucharlos en todo momento, haremos lo que tengamos que hacer para fortalecer este sistema, aseguró el diputado local Juan Pablo Celis Silva.

En el marco de la inauguración de la 2° Exposición y comercialización de productos de las cooperativas del estado de Michoacán de Ocampo “Lázaro Cárdenas del Rio”, el legislador local anunció que presentará dos iniciativas en materia de cooperativismo, mismas que tienen como finalidad el fortalecimiento de las mismas y de la economía local.

“Estas cooperativas representan una alternativa económica basada en valores fundamentales, en la ayuda mutua, en la democracia, en la igualdad, la equidad, la solidaridad, pero también en la honestidad, transparencia y responsabilidad social, son una manera distinta de producir y de crecer poniendo a las personas y al bienestar colectivo por encima del individualismo”, aseveró.

Por su parte, la diputada Emma Rivera Camacho, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, señaló que este recinto del Poder Legislativo es la casa de todos y aseguró que siempre serán recibidos quienes acudan a esta soberanía a solicitar el respaldo de esta 76 Legislatura.

“Nosotros somos el vínculo y el espacio de comunicación permanente de la sociedad, de quienes requieren de nuestra colaboración. Hoy quiero reconocer en esta cooperativa su labor y trabajo solidario, de una comunidad de apoyo mutuo”, agregó.

La diputada Emma Rivera, fue enfática al manifestar que desde esta 76 Legislatura se continuara con el trabajo que como Poder Legislativo el pueblo les ha encomendado, “el Congreso es, a partir de esta Legislatura el espacio de encuentro con las causas de nuestro pueblo, con sus necesidades y con la oportunidad de seguir enriqueciendo el trabajo de representación que nos corresponde”.

En este marco se dio la inauguración de esta exposición y comercialización, en donde las y los integrantes de esta cooperativa “Lázaro Cárdenas del Rio”, trajeron hasta el reciento del Palacio Legislativo sus productos para mostrarlos y venderlos.