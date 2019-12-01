El Congreso del Estado de Michoacán, un espacio abierto al diálogo en pro de las comunidades indígenas de Michoacán.

Morelia, Michoacán, a 20 de abril del 2026.- Con el propósito de un diálogo profundo sobre la situación actual que viven las comunidades indígenas y tener visiones que permitan verla desde diferentes ángulos, el Congreso del Estado fue la sede en la que se llevó a cabo el coloquio “Las Comunidades Indígenas y la Visión de las Mujeres Dialogando con una nueva visión”.

La diputada Giulianna Bugarini Torres, en representación de la 76 Legislatura y ponente en este coloquio, refirió que, desde este Poder Legislativo, reconocen que el fortalecimiento de la vida pública no puede desvincularse del conocimiento.

Además, señaló que “este coloquio representa una oportunidad para acercar la academia a la práctica institucional, para que los diagnósticos, los estudios y las reflexiones que aquí se generen no se queden únicamente en el ámbito teórico, sino que puedan traducirse en herramientas útiles para la atención de problemáticas concretas”.

La legisladora local, destacó que, este tipo de espacios contribuyen a fortalecer una visión más integral del desarrollo, una que reconoce la diversidad cultural como una riqueza y no como un obstáculo, y que entiende que la construcción de soluciones pasa necesariamente por incorporar múltiples perspectivas.

“Celebramos este esfuerzo conjunto y reiteramos nuestra disposición para seguir acompañando iniciativas que promuevan el análisis crítico, la formación académica y el fortalecimiento del diálogo entre instituciones y sociedad. Estamos convencidos de que sólo a través de este tipo de encuentros podremos avanzar hacia un Michoacán más justo, más incluyente y más consciente de su diversidad”, finalizó.

En este coloquio, también participaron como ponentes, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Amelí Gissel Navarro Lepe; así como la senadora de la república, Reyna Celeste Ascencio Ortega, quienes coincidieron en impulsar políticas desde sus diferentes trincheras para seguir fortaleciendo a las comunidades indígenas en Michoacán.