El Congreso del Estado de Michoacán reconoce la autonomía del TAAM como pilar del equilibrio republicano

Morelia, Michoacán, 26 de febrero de 2026.- Tras la recepción del Informe 2025 del Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo (TAMM), el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado resaltó que la consolidación de dicha institución representa un paso firme en la construcción de un Michoacán con instituciones sólidas y confiables.

“Desde el Congreso del Estado refrendamos nuestro respeto a la autonomía del Tribunal y nuestra disposición a fortalecer el marco normativo que permita una justicia administrativa más eficiente”, puntualizó al reconocer al TAMM como un pilar del equilibrio republicano.

Luego recibir el informe de manos de la Magistrada Presidenta Lizett Puebla Solórzano, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado resaltó que el combate a la corrupción exige instituciones técnicas, profesionales y transparentes; y que el Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa avanza en esa ruta.

Al término de la Sesión Extraordinaria del TAAM que se llevó a cabo en el Auditorio del Palacio de Justicia “José María Morelos”, Baltazar Gaona precisó que la rendición de cuentas fortalece la confianza ciudadana en las instituciones.

Ante el reconocimiento que el Tribunal hizo al Poder Legislativo por la concreción de las reformas constitucionales que permitieron la consolidación del nuevo modelo que extinguió al antiguo Tribunal de Justicia Administrativa, destacó la entrada plena en funciones del nuevo esquema con competencias mixtas en materia fiscal, administrativa y anticorrupción.

Subrayó que el combate a la corrupción no es discurso, sino acción institucional permanente, y ante ello, el Congreso del Estado determinó el rediseño que hoy fortalece el combate a las responsabilidades administrativas graves.

En el informe rendido también ante el Titular del Poder Ejecutivo, la Presidenta Sustituta del Poder Judicial, así como ante autoridades de los tres niveles de gobierno, se destacó que con la reforma, el TAAM aperturó el Centro de Mecanismos de Solución de Controversias, un nuevo Juzgado Administrativo en Zamora y la implementación del Sistema de Juicio en Línea.

Acciones que junto con la profesionalización y capacitación constante del personal jurisdiccional y administrativo, permiten tener una mayor cercanía con la ciudadanía para garantizar una protección inmediata de quienes se sienten vulnerados en sus derechos, pero también, en favor del fortalecimiento del estado democrático en la entidad.