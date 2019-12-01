El centro de Huetamo abarrotado por más de 20 mil personas este 20 de noviembre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 10:17:06

Huetamo, Michoacán, 21 de noviembre del 2025.- El desfile conmemorativo del 20 de Noviembre fue el pretexto perfecto para que miles de familias se congregaran a lo largo y ancho de la avenida Madero, para disfrutar de las ejecuciones de las diferentes instituciones educativas desde el nivel básico hasta el superior.

El gobierno municipal, encabezado por el C.P. Pablo Varona Estrada fue el encargado de abrir este majestuoso desfile, seguido por alegres bailadores de la tercera edad, integrantes de la estancia municipal del adulto mayor.

Cada una de las escuelas presentó lo mejor de sus cuadros revolucionarios, carros alegóricos, vestuarios muy elaborados, tablas rítmicas extraordinarias, pirámides, baile, y un despliegue de grandes ejecuciones.

Sin duda, un gran día, en el que se demuestra la gran participación de la comunidad educativa y la población en general.