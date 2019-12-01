El centro de Huetamo abarrotado por más de 20 mil personas este 20 de noviembre

El centro de Huetamo abarrotado por más de 20 mil personas este 20 de noviembre
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 10:17:06
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Huetamo, Michoacán, 21 de noviembre del 2025.- El desfile conmemorativo del 20 de Noviembre fue el pretexto perfecto para que miles de familias se congregaran a lo largo y ancho de la avenida Madero, para disfrutar de las ejecuciones de las diferentes instituciones educativas desde el nivel básico hasta el superior.

El gobierno municipal, encabezado por el C.P. Pablo Varona Estrada fue el encargado de abrir este majestuoso desfile, seguido por alegres bailadores de la tercera edad, integrantes de la estancia municipal del adulto mayor.

Cada una de las escuelas presentó lo mejor de sus cuadros revolucionarios, carros alegóricos, vestuarios muy elaborados, tablas rítmicas extraordinarias, pirámides, baile, y un despliegue de grandes ejecuciones.

Sin duda, un gran día, en el que se demuestra la gran participación de la comunidad educativa y la población en general.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Plan Paricutín: en Morelia, Michoacán aseguran armas de fuego y vehículo robado
Fuerzas federales aseguran 340 kilos de estupefaciente; equivale a 90.2 millones de pesos
Refuerza Guardia Civil operativos en Villas de la Loma de Morelia, Michoacán
Balean fachada de vivienda en Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Plan Paricutín: en Morelia, Michoacán aseguran armas de fuego y vehículo robado
"Ya quedó atrás el calladita te ves más bonita": Claudia Sheinbaum felicita a Fátima Bosch tras ganar el Miss Universo 2025
“Hay poquita gente porque nos metieron miedo”, aseguraron asistentes a marcha de generación Z
Balean fachada de vivienda en Morelia, Michoacán
Comentarios