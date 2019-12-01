El Carmen, comunidad indígena de Huetamo será beneficiada con carretera artesanal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 16:38:19

Huetamo, Michoacán, a 15 de octubre de 2026.- Gracias a las gestiones de Pablo Varona Estrada, se logró la inclusión al catálogo de Pueblos Originarios a 42 comunidades de Huetamo, las cuales han recibido recursos para la realización de obras de infraestructura para beneficio de sus mismas localidades.

En El Carmen se inició la construcción de la carretera artesanal que comunica desde la carretera federal hacia el centro de este lugar, a través de un programa federal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, administrada por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, programa exclusivo para comunidades indígenas registradas en el Catálogo Nacional.

Si duda, esta obra viene a transformar la imagen de El Carmen, y de igual manera, la calidad de vida de sus habitantes.