El 70 % de la población paga el refrendo vehicular en línea en Michoacán: Luis Navarro

Morelia, Michoacán, 20 de abril de 2026.- De las más de un millón 44 mil operaciones de refrendo vehicular 2026, 70 por ciento fueron realizadas en línea y 30 por ciento de manera presencial, informó el tesorero estatal, Luis Navarro, quien anunció que el 30 de abril concluirá el plazo para cumplir con el pago de este derecho anual sin multas ni recargos.

En conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el tesorero estatal informó que la Secretaría de Finanzas y Administración, a través del Servicio de Administración Tributaria de Michoacán (Satmich), recaudó mil 184 millones de pesos por concepto de refrendo vehicular 2026, entre el 1 de enero y el pasado 18 de abril.

Recordó a la ciudadanía que los pagos pueden realizarse con tarjeta de crédito o débito a través de la plataforma https://refrendodigital.michoacan.gob.mx/, o en las 120 cajas de Recaudación del estado, debido a que el Gobierno de Michoacán ya no recibe pagos en efectivo.

No obstante, el responsable del manejo de los recursos públicos de Michoacán mencionó que para pagar en efectivo es posible generar una orden en la plataforma o en las ventanillas de Recaudación, la cual puede liquidarse en sucursales bancarias o en cualquiera de los más de mil 500 puntos disponibles, como tiendas de autoservicio y conveniencia.

Finalmente, reconoció la puntualidad, el compromiso y la responsabilidad de la ciudadanía en el pago del refrendo vehicular 2026, cuyos recursos económicos se destinan a la ejecución de obra pública y a la infraestructura educativa.