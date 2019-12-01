El 30 de agosto, Día Mundial del Videojuego, el Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE será sede de un evento único a nivel nacional conocido como “Queretagaming”; indicó Rodrigo Ruíz Ballesteros

Querétaro, Querétaro, a 13 de agosto de 2025.- El próximo 30 de agosto, Día Mundial del Videojuego, el Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE será sede de un evento único a nivel nacional conocido como “Queretagaming”, en el cual se buscará reunir a toda la comunidad gamer de la capital, anunció el director de BLOQUE, Rodrigo Ruíz Ballesteros.

“Se trata de un evento que será totalmente gratuito aunque con un previo registro en la página web y redes sociales de BLOQUE, en el cual habrán desde torneos de distintos títulos, hasta conferencias magistrales y concursos de creación de nuevos títulos que puedan tener expansión”.

Señaló que, el horario del evento será desde las 9:00 a las 19:00 horas, con torneos de títulos como Minecraft y Fornite con premios para los primeros lugares entre los 3 mil y hasta los 10 mil pesos.

De manera adicional, Ruíz Ballesteros anunció que también se realizará un concurso de Cosplay para todos aquellos que gusten de participar en este tipo de arte, con premios de 2 mil, 3 mil y 5 mil pesos.

Destacó que, a través de la Secretaría de Innovación y Tecnología del Municipio de Querétaro, en conjunto con la Federación Nacional de Videojuegos, se otorgarán una serie de becas para afiliar a nuevos integrantes y cubrir gastos a quienes busquen convertirse en jugadores profesionales y participar en próximos torneos a nivel nacional e internacional.