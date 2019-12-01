El 2026 será complicado pero México y Querétaro tendrán repunte social y económico: Mauricio Kuri

Querétaro, Querétaro, 13 de enero del 2026.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, reconoció que el 2026 será un año complicado, especialmente en sus primeros meses, debido al difícil contexto internacional y a la falta de coercitividad del derecho internacional. Sin embargo, aseguró tener confianza en que México y Querétaro lograrán un repunte económico y social a lo largo del año.

Durante un encuentro con medios, Kuri subrayó que la certidumbre jurídica y las negociaciones comerciales serán factores clave para el desarrollo del estado.

“En una negociación México debe entender que no recibe lo que se merece, sino lo que negocia. Confío en que podamos alcanzar acuerdos que beneficien a ambas partes y que representen un impulso para Querétaro, un estado con gran potencial logístico para atraer inversiones.

El mandatario destacó la creciente relevancia de Querétaro en el ámbito turístico y recordó que el New York Times incluyó a la capital queretana como la única ciudad mexicana recomendada en su lista de destinos internacionales. Además, anunció el fortalecimiento de proyectos en la Sierra Gorda, donde se trabaja en infraestructura y promoción cultural.

Uno de los proyectos más relevantes es la incorporación de un tramo queretano al histórico Camino de Santiago, con una ruta de 127 kilómetros que conecta Pinal de Amoles con Jalpan de Serra.

Según el mandatario estatal, este recorrido podrá completarse en seis días y dará un fuerte impulso a las comunidades serranas. “Es una vergüenza que muchos no conozcan la sierra queretana, siendo uno de los lugares más hermosos del mundo”.

El gobernador también informó sobre avances en la rehabilitación de caminos y transporte público. Señaló que, aunque se requiere apoyo del gobierno federal para atender los caminos municipales, el estado ha desplegado maquinaria propia para atender las necesidades más urgentes. Asimismo, destacó la reparación de tranvías y el trabajo coordinado con sindicatos para mejorar la movilidad.

Finalmente, Kuri reiteró su confianza en que, pese a los retos iniciales, Querétaro logrará consolidarse como un polo de inversión y turismo en México.

“Vamos por el camino correcto. En pocos días estaremos nuevamente en la sierra, informando sobre los avances y compartiendo proyectos que beneficiarán a nuestras comunidades”.