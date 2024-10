El 15 de octubre, último día para tramitar Cartilla Militar Clase 2006 y Remisos

Morelia, Michoacán, a 13 de octubre de 2024.- El Gobierno de Morelia, a través de la Junta Municipal de Reclutamiento, informa que el próximo 10 de noviembre, en punto de las 8:00 horas, se realizará el Sorteo de la Cartilla Militar Nacional Clase 2006 y Remisos.



La recepción iniciará a partir de las 6:00 de la mañana en el Auditorio de Usos Múltiples de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ubicado en la av. General Francisco J. Múgica S/N, en la colonia Villa Universidad.



Cabe destacar que la convocatoria para el trámite de la Cartilla de Identidad Militar concluirá el próximo 15 de octubre, por lo que los interesados pueden asistir de lunes a viernes a las instalaciones del Centro Administrativo de Morelia (CAM), en la calle Eduardo Ruiz #526, en un horario de 8:30 a.m. a 2 p.m.



Los interesados deben presentar los siguientes requisitos:



1. Acta de Nacimiento (Original y copia)

2. Clave ÚNICA DE Registro Poblacional (CURP). Impresión del diseño actual en 2 tantos.

3. Comprobante de domicilio (Original y copia).

4. Comprobante de Estudios (Del grado máximo de estudios debiendo tener su sello original y copia)

5. 4 fotografías recientes en tamaño cartilla

• No digitalizadas ni instantáneas.

• Sin retoques

• En papel mate

• En fondo blanco

• Pueden ser en blanco y negro

• Camisa blanca, cabello corto, sin bigote, sin barba, patillas recortadas y sin accesorios.

• La medida de la foto debe ser de 35x45 mm.

• Del nacimiento normal del cabello a la barbilla debe medir 21 mm.

6. Constancia de no registro para remisos no nacidos en Morelia (2005 o antes, emitida por la Junta de Reclutamiento del lugar de nacimiento en la que se especifique que no se le ha expedido la Cartilla de Identidad Militar reciente.