El 1 de septiembre diputados federales por Querétaro del PAN ingresarán un exhorto para que la Federación apoye a los damnificados por las inundaciones que se registraron el fin de semana pasado; indicó Martín Arango García

Querétaro, Querétaro, a 26 de agosto de 2025.- El 1 de septiembre que inicia el segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión en México y ese día, las y los diputados federales por Querétaro del Partido Acción Nacional (PAN) ingresarán un exhorto para que la Federación apoye a los damnificados por las inundaciones que se registraron el fin de semana pasado, confirmó Martín Arango García, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Querétaro.

“Los legisladores del PAN están esperando a que el primero de septiembre inicie el periodo legislativo para ingresar un exhorto dirigido al Ejecutivo Federal para que apoyen a las familias queretanas que resultaron afectadas por la tormenta atípica que se registró la madrugada del viernes y las primeras horas del sábado pasado”.

Señaló que en dos días tanto las y los legisladores estatales como federales donaron a la Delegación Felipe Carrillo al menos mil kits de limpieza los cuales entregaron a las familias a las que se le metió el agua a su domicilio.

De igual forma, detalló que el Comité Directivo está fungiendo como centro de acopio por lo que llamó a la población a entregar productos no perecederos, cobijas, kits de limpieza o dinero para seguir armando paquetes para entregar a quienes más lo necesitan.

“En este momento, con todo lo que la población ha traídos, lo hemos clasificado y separado, es decir, hay apoyos para entregar a 200 familias los cuales incluyen alimentos y artículos para bebé y otros son kits de limpieza y de comida”.

Destacó que ninguna familia está sola y ninguna se quedará atrás porque en Querétaro saben estar unidos en los momentos más difíciles por lo que invitó a todas y todos a seguir participando sin importar la ideología o preferencias partidistas para cuidar Querétaro.

Aseguró que los gobiernos de Acción Nacional en Querétaro han demostrado que hay un rumbo fijo y no están improvisando. Prueba de ello es la convocatoria que ha hecho el gobernador Mauricio Kuri para entrar a una segunda etapa después de la contingencia e iniciar inmediatamente con los apoyos directos, para que las familias afectadas repongan su patrimonio e inicien las obras de reconstrucción en las colonias afectadas. Esto, derivado de las finanzas sanas que se presentan en la entidad y el municipio de Querétaro.

“Todas las familias se atenderán y se garantizará que continúen recibiendo servicios de calidad, porque esto es parte del Modelo Queretano de Bien Común impulsado por los gobiernos de Acción Nacional: un gobierno que sí da la cara y no se esconde tras la tragedia. Un gobierno que, además, gracias al buen manejo de sus finanzas podrá actuar con rapidez, eficiencia y honestidad, porque las familias son lo primero, son la prioridad”.

Resaltó que, la invitación a participar ayudando a quienes más lo necesitan continúa abierta para todas y todos, sin importar ideologías o preferencias partidistas, porque no se cuida Querétaro solo opinando detrás de una pantalla de celular: se cuida yendo a las casas, limpiando lodo, entregando víveres, apoyando a quienes perdieron sus cosas.

“Sigamos participando, ayudando a los que más lo necesitan, sigamos cuidando a Querétaro, sigamos demostrando de qué estamos hechos. En nuestro estado no gana la apatía ni la división: gana la solidaridad, gana el trabajo conjunto, gana la esperanza. Hoy Querétaro está de pie, solidario y unido. Y así seguiremos: fuertes, responsables y siempre juntos, porque lo que nos debe mover, no a los panistas sino a los queretanos, es el amor por este gran estado”.