El 1°de septiembre inicia una nueva era del PJ: Reyes Galindo 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 16:49:47
Morelia,  Michoacán., 27 de agosto de 2025.- "Hoy la auténtica lucha por la democracia rinde frutos,  pues por primera vez en nuestro país se eligieron por la vía del voto las y los integrantes del Poder Judicial, con ello dará inicio una nueva era de este poder del Estado a partir del primero de septiembre", aseguró el coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza. 

El legislador destacó que gracias a la Cuarta Transformación se ha regresado el derecho a las y los ciudadanos de ser quienes "ponen y quitan" de los cargos públicos,  ahora el Poder Judicial será totalmente renovado y se concluye una etapa altamente criticada por su nepotismo, por sus sentencias que estaban lejos de la justicia para las y los mexicanos. 

"A partir del primero de septiembre concluye una era del país que estaba marcada por la defensa de privilegios, del nepotismo en el Poder Judicial, esto gracias al trabajo impulsado primero por López Obrador y ahora con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, con rllo  empezará una nueva era transformación profunda", acotó el líder parlamentario del PT.

Por último,  consideró que esto es un logro en favor de la justicia en el país, pues  las nuevas ministras y ministros, magistradas y magistrados,  tendrán que demostrar como parte de sus responsabilidades, un cambio de fondo en  la impartición de justicia, pues la honestidad es el valor que deberá prevalecer en su trabajo.

