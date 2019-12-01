Ejido Quiroga se suma a las áreas de conservación estatales

Ejido Quiroga se suma a las áreas de conservación estatales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 10:01:06
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Quiroga, Michoacán, 8 de octubre del 2026.- La Secretaría del Medio Ambiente (Secma) entregó el certificado de Área Voluntaria de Conservación (AVC) a los propietarios del predio conocido como "Ejido Quiroga", ubicado principalmente en este municipio, con una pequeña proporción en el territorio de Morelia.

Como parte de las acciones de preservación de la actual administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, esta nueva área de conservación aportará una superficie de 471.3 hectáreas, compuestas principalmente por bosque de encino-pino y ejemplares de madroño. 

Este espacio tendrá como uso y destino la restauración ecológica, turismo, silvicultura y agroforestería. Además se suma al Corredor Biocultural de la Zona Norte del Lago de Pátzcuaro, para contribuir a la preservación y recuperación de esta importante cuenca en Michoacán.

Con la incorporación del Ejido Quiroga, Michoacán alcanza más de 212 mil 909 hectáreas protegidas bajo el Sistema Estatal de Áreas de Conservación, mediante un esquema de manejo sustentable. Con esto, en la presente administración se ha logrado triplicar la cobertura legal y de conservación de las superficies forestales.

Michoacán cuenta ya con 36 Áreas Voluntarias de Conservación, resultado del compromiso entre comunidades, sociedad civil y el Gobierno estatal para salvaguardar su biodiversidad y los servicios ecosistémicos.

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