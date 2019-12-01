Educación y becas consolidan la transformación: Gaby Molina

Morelia, Michoacán, 13 de julio de 2026.– Los avances en materia educativa presentados este lunes por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la conferencia matutina confirman que la educación continúa siendo una de las principales prioridades de la Cuarta Transformación, afirmó Gaby Molina, al recordar que Michoacán fue pionero en contar con becas para alumnos de todos los niveles educativos.

La aspirante a la Coordinación Estatal para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional destacó que Michoacán ha sido referente nacional en esta política pública

todas y todos los estudiantes de escuelas públicas. Actualmente, más de 830 mil alumnas y alumnos reciben este respaldo, fortaleciendo la permanencia escolar y el acceso a la educación en todos los niveles.

La exsecretaria de Educación reconoció que la expansión del sistema nacional de becas, con el que este año se alcanzarán más de 22 millones de beneficiarias y beneficiarios en todo el país, refleja la visión de un gobierno que coloca a la educación como eje del bienestar. Subrayó además que programas como la beca de transporte Gertrudis Bocanegra, nacida en Michoacán y hoy en expansión hacia otras entidades, así la ampliación de espacios en educación media superior y superior y la justicia laboral consolidan una transformación con resultados.

"En Michoacán comprobamos que cuando la educación se coloca en el centro de las políticas públicas, las oportunidades llegan a quienes más las necesitan. Hoy vemos cómo esa visión impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, y que colocó a Michoacán como uno de los estados con mayor apoyo y que dio más resultados, sigue consolidándose en todo el país beneficiando a millones de niñas, niños y jóvenes", expresó.

Finalmente, Gaby Molina señaló que los resultados presentados por el Gobierno de México demuestran que la transformación avanza con políticas que garantizan el derecho a la educación, reducen las desigualdades y generan mejores oportunidades para las nuevas generaciones, mediante un trabajo honesto y cercano al pueblo.