Educación, prioridad del Gobierno de Morelia: Yankel Benítez

Educación, prioridad del Gobierno de Morelia: Yankel Benítez
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 11:08:00
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 4 de agosto de 2025.- El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, visitó la Secundaria Técnica 108 para dialogar con directivos y maestros, con el propósito de conocer sus necesidades en materia de infraestructura educativa.

El encargado de la política interna de Morelia, destacó que la educación es un eje prioritario para el Gobierno del presidente, Alfonso Martínez Alcázar. Muestra de ello, las techumbres que se construyen con recursos propios en diversos planteles públicos de la capital

Yankel Benítez, recordó que aunque la educación compete a otros niveles de Gobierno, el Ayuntamiento de Morelia ha asumido el compromiso de fortalecer las escuelas para que las y los estudiantes tengan lugares dignos donde prepararse, y también las y los maestros cuenten las herramientas para impartir clases.

Agregó que de manera particular, en la Secundaria Técnica 108 se trabajará estrechamente con el Gobierno de Morelia, para revisar los rubros en los que la Administración local pueda apoyar y así mejorar sus instalaciones.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Capturan a presunto responsable del homicidio de una pareja, ocurrido en Zamora, Michoacán 
Responsable de extorsionar a un dentista y a su esposa en Uruapan, Michoacán es sentenciado a 11 años de prisión
Ejecutan a una mujer en Tarímbaro, Michoacán
Ultiman a policía municipal en Salamanca, Guanajuato; se dirigía a su trabajo
Más información de la categoria
Sheinbaum y Rubio hablaron de Ismael Zambada en reunión de alto nivel
Jornada violenta en Matamoros deja dos policías y tres civiles heridos
Pronostican lluvias intensas en el noroeste del país por presencia de “Lorena”
Se manifiestan en apoyo a Los Hermanos Jiménez tras cancelación de su presentación el 15 de septiembre en Apatzingán
Comentarios