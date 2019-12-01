Educación, pilar en la prevención del cáncer: Gabriela Molina

Morelia, Michoacán, a 4 de febrero de 2026.- En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, la secretaria de Educación, Gabriela Molina, señaló que las aulas son espacios clave para fomentar hábitos saludables; y explicó que el sector educativo asume un rol primordial en la sensibilización sobre esta enfermedad, para proteger a las y los estudiantes.

La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) comentó que la prevención inicia con una conciencia colectiva desde la infancia. "Mediante la estrategia nacional Vive Saludable, se promueve la alimentación nutritiva y el autocuidado, factores que buscan disminuir riesgos a largo plazo y fortalecer el tejido social", señaló.

En este sentido, el personal docente desempeña un papel fundamental al identificar cambios en la salud de los alumnos. Esta vigilancia permite orientar a las familias hacia servicios médicos, consolidando a la escuela como un entorno que protege a la comunidad.

Asimismo, destacó que la participación de los padres resulta vital para que los mensajes de prevención lleguen a cada hogar. El vínculo entre escuela y comunidad facilita la difusión de información sobre detección temprana para garantizar el derecho a la salud.

Finalmente, Gabriela Molina llamó a mantener una comunicación abierta sobre los factores de riesgo. La Secretaría de Educación colabora con instituciones de salud para que la formación integral de los alumnos incluya siempre el cuidado de su bienestar físico.