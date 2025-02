Edil de Coalcomán no es investigada por presuntos vínculos con delincuencia organizada: Antonio Carreño

Morelia Michoacán, a 20 de febrero del 2025.- Anavel Ávila Castrejón, presidenta municipal de Coalcomán, Michoacán, no ha sido solicitada por la Fiscalía General de la República, ni la Fiscalía General del Estado, por el caso reportado a finales del 2024, donde en eventos públicos en dicha localidad, se hacía referencia de grupos criminales.

Referente al tema, Antonio Carreño Sosa, dirigente de Movimiento Ciudadano en Michoacán,

detalló que hasta donde tiene conocimiento, no existe ninguna investigación o carpeta abierta al respecto y recordó que así lo indicó el titular de la FGR, Alejandro Gertz.

"Hasta donde yo tengo conocimiento no la han llamado a declarar, es muy claro el fiscal si no hay una investigación de la Fiscalía General de la República, no tendrían por qué haberse llamado a declarar, ella ha estado en la disposición de ponerse ante las autoridades... lo ha dicho muchas veces, que ella cooperará con las investigaciones si es que hubiera el fiscal dice que no", apuntó en entrevista Carreño Sosa.

El político expresó que al Comité de Movimiento Ciudadano, tampoco se le requirió algún tipo de dato o colaboración.

Agregó que la edil sigue al frente de sus funciones al 100 por ciento y no se ha interrumpido ningún servicio público.

Fue en diciembre del 2024, que en videos difundidos en redes sociales se escucha en un evento dirigido a infantes que el conductor les pide a los asistentes, dar las gracias por algunos regalos a un presunto líder delictivo, también en el desfile por el aniversario 193 de la localidad fue reproducido un narco corrido.