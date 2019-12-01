Donald Trump anuncia nueva refinería en Texas con inversión extranjera

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 21:44:47
Washington D.C., Estados Unidos, 10 de marzo de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la apertura de una refinería de petróleo en Brownsville, Texas, proyecto en el que participó la empresa energética india Reliance con una importante inversión.

Durante su mensaje, el mandatario estadounidense agradeció a la compañía por apostar por el sector energético del país y destacó la relevancia de este tipo de proyectos para la economía nacional.

Trump aseguró que con esta obra Estados Unidos está recuperando su dominio en el ámbito energético y mencionó que se trata de la primera refinería de petróleo construida en territorio estadounidense en los últimos 50 años.

El republicano también mencionó que el proyecto forma parte de un acuerdo por 300 mil millones de dólares; sin embargo, no quedó claro de inmediato si la cifra corresponde únicamente a la refinería o si es parte de un acuerdo más amplio entre Estados Unidos y la India.

