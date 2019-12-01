Docente encarcelado por homicidio seguía cobrando quincenas: Mexicanos Primero Michoacán

Docente encarcelado por homicidio seguía cobrando quincenas: Mexicanos Primero Michoacán
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 15:48:12
Morelia, Michoacán, a 5 de diciembre del 2025.- Erick Avilés, director de Mexicanos Primero Michoacán, llamó a las autoridades  de la Secretaría de Educación en la entidad a depurar la nómina educativa del estado, señalando casos donde personal que se encuentra encarcelado seguía recibiendo pagos federales y estatales.

Avilés destacó la necesidad de realizar una compulsa inmediata entre el Registro Nacional de Detenciones y la nómina educativa para eliminar a quienes están detenidos, vinculados a proceso, o son prófugos de la justicia.

Apuntó que recientemente, detectaron tres casos de personas en la nómina de educación básica  de Michoacán vinculadas a 
delitos.

El director detalló que se documentó el caso de un presunto delincuente que cobró su quincena del FONE (Fondo Nacional de Aportaciones para la Nómina Educativa) correspondiente al 30 de septiembre de 2025, mientras se encontraba recluido en el penal de Mil Cumbres  acusado de  homicidio.

En cuanto a casos reportados 
de presunto acoso sexual, por parte de docentes contra alumnado, subrayó que se detecta que regularmente solo los cambian de zona escolar.

La organización insistió en que sanear la nómina es un paso fundamental para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del sistema educativo en Michoacán.

Noventa Grados
