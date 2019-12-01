“Divergente Runway”: moda, resiliencia y apoyo a la niñez en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 18:28:36

Querétaro, Querétaro, a 21 de abril de 2026.- Desde el inicio de la administración, la Secretaría de la Juventud se trazó como objetivo que la atención psicológica sea un derecho y no un privilegio, reconoció Virginia Hernández Vázquez, titular de la dependencia.

“Queremos que todas y todos los jóvenes cuenten con un espacio seguro donde puedan hablar de sus emociones y que el acto de pedir ayuda deje de estar rodeado de estigmas”.

Con esta visión, dijo, se creó el programa Contigo Sanamente, que ofrece atención psicológica gratuita las 24 horas, los 365 días del año y el cual, actualmente da atención emocional y acompañamientos a más de 200 mil jóvenes en los 18 municipios del estado.

Por ello, celebró la iniciativa de la diseñadora Aranza Campos Coy, quien utiliza la moda como herramienta para generar conciencia sobre la salud emocional. “Sigamos construyendo un Querétaro donde hablar de nuestras emociones sea un acto de valentía y donde cada historia encuentre un espacio para ser escuchada”.

La diseñadora queretana, Aranza Campos Coy, presentará el próximo 6 de mayo la pasarela Divergente Runway, un proyecto que combina moda y salud mental.

Inspirada en el arte japonés del kintsugi (arte japonés centenario que repara cerámica rota uniendo sus fragmentos con laca urushi y polvo de oro, plata o platino), la colección refleja la fortaleza de quienes han vivido relaciones de narcisismo y violencia psicológica.

“Quiero que mi marca sea un espacio para contar historias y visibilizar problemas que muchas veces se callan. La información puede salvar vidas”.

El evento incluirá música, danza y la lectura de una carta titulada Querido príncipe encantador, que narra la experiencia de una víctima de violencia psicológica. Además, tendrá un fin solidario: apoyar a los niños del albergue Carmelita Ballesteros.

Los boletos pueden adquirirse en Boletia, la Universidad Anáhuac, Te amo Café y la página de Divergente. “Quienes asistan no solo estarán apoyando la visibilización de la salud mental, también estarán ayudando a la niñez queretana.

Manuel Hernández Rodríguez, procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, destacó la importancia de visibilizar las problemáticas emocionales y de violencia que enfrentan las infancias y adolescencias en el estado.

Resaltó la colaboración con voluntariado y empresas privadas, que han impulsado más de 52 actividades recreativas, culturales y deportivas para los menores institucionalizados. “Queremos que cada niño que ingrese al Carmelita Ballesteros encuentre una oportunidad de sanar y trascender, ya sea reintegrándose a su familia, a través de una familia de acogida o mediante la adopción”.