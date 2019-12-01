Dispositivo permanente llevó a la detención de “El Congo”, afirma gobernador de Michoacán

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 10:51:31
Morelia, Michoacán, a 02 de marzo del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que el dispositivo permanente desplegado tras el homicidio de Carlos Manzo Rodríguez permitió la detención de Gerardo N, alias “El Congo”, presunto integrante de la célula delictiva relacionada con el ataque ocurrido el pasado 01 de noviembre en Uruapan.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal explicó que la captura fue resultado de una investigación coordinada con instancias federales y de una orden de aprehensión complementada por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE); subrayó que las indagatorias continúan abiertas y se mantienen activas todas las líneas de investigación.

Asimismo, destacó que la procuración de justicia y la cero impunidad son ejes centrales de su administración, por lo que el despliegue operativo es constante no solo en este caso, sino en otros relacionados con la actividad de grupos criminales en la entidad. Añadió que el objetivo es lograr el esclarecimiento total de los delitos y el desmantelamiento de las organizaciones delictivas.

De acuerdo con las autoridades, Gerardo N también estaría implicado en extorsiones contra productores de aguacate y limón en la región, así como en el delito de homicidio en Uruapan.

