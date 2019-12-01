Disminuyen delitos en Querétaro por utilización de inteligencia: Iován Pérez  

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 19:18:04

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 11 de noviembre de 2025.- El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en Querétaro, Iován Elías Pérez Hernández dio a conocer que con la utilización de modelos basados en el análisis de información se ha logrado disminuir en un cinco por ciento la incidencia delictiva en la entidad.

Explicó que estos modelos se han implementado desde el inicio de la administración que encabeza el gobernador Mauricio Kuri González, a través de mecanismos que ayudan a predecir las zonas y horarios donde necesita mayor presencia policial.

“Durante 2025, de enero a noviembre, la Secretaría ha detenido a más de dos mil 900 personas, remitido a 16 mil a juzgados cívicos, recuperado mil vehículos y realizado 3 mil operativos focalizados; laseguridad no solo depende de la presencia policial, sino de dirigir las acciones donde se necesitan, en horarios y zonas específicas”, dijo.

Explicó que desde que se puso en marcha el complejo de seguridad “Rhino” se ha incrementado el número de usuarios, pasando de 160 mil a más de 400 mil,

Puntualizó que la estrategia de seguridad estatal a generado una reducción en delitos: patrimoniales en un 35.2 por ciento, en homicidios dolosos en 18.7 por ciento y en delitos sin violencia en 16.5 por ciento.

Destacó que con los resultados obtenidos y la capacitación nacional e internacional constante, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, podría establecer un centro de entrenamiento para sus agentes en Querétaro.