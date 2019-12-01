Disminuyen delitos en Querétaro por utilización de inteligencia: Iován Pérez  

Disminuyen delitos en Querétaro por utilización de inteligencia: Iován Pérez  
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 19:18:04
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 11 de noviembre de 2025.- El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en Querétaro, Iován Elías Pérez Hernández dio a conocer que con la utilización de modelos basados en el análisis de información se ha logrado disminuir en un cinco por ciento la incidencia delictiva en la entidad.

Explicó que estos modelos se han implementado desde el inicio de la administración que encabeza el gobernador Mauricio Kuri González, a través de mecanismos que ayudan a predecir las zonas y horarios donde necesita mayor presencia policial. 

“Durante 2025, de enero a noviembre, la Secretaría ha detenido a más de dos mil 900 personas, remitido a 16 mil a juzgados cívicos, recuperado mil vehículos y realizado 3 mil operativos focalizados; laseguridad no solo depende de la presencia policial, sino de dirigir las acciones donde se necesitan, en horarios y zonas específicas”, dijo.

Explicó que desde que se puso en marcha el complejo de seguridad “Rhino” se ha incrementado el número de usuarios, pasando de 160 mil a más de 400 mil,

Puntualizó que la estrategia de seguridad estatal a generado una reducción en delitos: patrimoniales en un 35.2 por ciento, en homicidios dolosos en 18.7 por ciento y en delitos sin violencia en 16.5 por ciento.

Destacó que con los resultados obtenidos y la capacitación nacional e internacional constante, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés)  de los Estados Unidos, podría establecer un centro de entrenamiento para sus agentes en Querétaro.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Plan Michoacán: Efectivos de los tres niveles de Gobierno refuerzan vigilancia y seguridad del sector citrícola de Apatzingán
Mujeres policías viales son secuestradas y ultimadas tras detener a vehículo con polarizado en El Salto, Jalisco
Por abuso de autoridad cometido en agravio de un estudiante en Uruapan, Michoacán, vinculan a proceso a tres personas
Balaceras en la comunidad de San Miguel Taimeo de Zinapécuaro, Michoacán los deja sin luz y provocan la suspensión de clases
Más información de la categoria
Crece la sombra sobre la muerte del asesino de Carlos Manzo: Harfuch no puede aclarar si autor del crimen fue ultimado tras ser detenido
Mujeres policías viales son secuestradas y ultimadas tras detener a vehículo con polarizado en El Salto, Jalisco
Balaceras en la comunidad de San Miguel Taimeo de Zinapécuaro, Michoacán los deja sin luz y provocan la suspensión de clases
Nació muerto el Plan Michoacán del Cártel de Morena: PAN
Comentarios