Disminuye en un 35.8% el promedio diario de homicidios en Michoacán durante enero: SSP
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 16:59:26
Morelia, Michoacán, a 10 de febrero de 2026.- De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la cifra pasó de 135 casos en enero de 2025 a 87 en el mismo mes de 2026, lo que representa una reducción del 35.8 por ciento en el promedio diario de homicidio doloso.

Sobre el particular se informó que dicho descenso sostenido es producto de la coordinación operativa entre la SSP y las instancias federales, mediante acciones focalizadas, labores de inteligencia, despliegues territoriales y atención prioritaria en regiones de mayor incidencia delictiva.

Durante la conferencia de prensa matutina del Gobierno de México, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que Michoacán se consolida como una de las entidades con resultados más relevantes en la reducción de la violencia y en el combate a la extorsión, derivado de la aplicación de la estrategia nacional contra este delito.

En este contexto, se destacó la detención de César Alejandro “N”, alias “El Botox”, presunto líder de una célula delictiva en Apatzingán. Al detenido se le vincula con delitos de homicidio y extorsión contra productores de cítricos y aguacate, así como con el asesinato de Bernardo Bravo, quien fuera presidente de la Asociación de Citricultores.

