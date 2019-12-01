Disminución del 53% en homicidio doloso muestra efectividad del Plan Michoacán

Morelia, Michoacán, 30 de noviembre de 2025.- La disminución en un 53 por ciento en la incidencia en el delito de homicidio doloso, muestra el avance del trabajo interinstitucional coordinado entre el Gobierno de Michoacán y el Gobierno Federal, señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, tras el informe del Plan Michoacán realizado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el titular de la Secretaría de la Defensa, Ricardo Trevilla y el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales.

El mandatario detalló que los resultados presentados por el Gabinete de Seguridad entre el 10 y el 28 de noviembre, muestran que el aseguramiento de 135 generadores de violencia, 57 armas de fuego, 6 mil 919 cartuchos de diversos calibres, 363 cargadores, 444.5 kilogramos de droga, 7 mil 300 kilogramos y 28 mil 800 litros de sustancias químicas para la fabricación de drogas como metanfetaminas, permiten avanzar con la estrategia del Plan Michoacán.

Ramírez Bedolla resaltó que esto ha dado como resultado que el delito de alto impacto como es el homicidio, muestre una tendencia a la baja, ya que en la entidad en septiembre ocurrieron 111 casos, 108 en octubre y 58 en noviembre, siendo los municipios de Morelia, Uruapan, Zamora y Apatzingán, donde más se han reducido.

Explicó que la destrucción de ocho campamentos de la delincuencia organizada, el aseguramiento de 110 vehículos empleados en actividades ilícitas y la desactivación de 89 artefactos explosivos, debilitan las operaciones de las células criminales.

Además, el gobernador resaltó que la detención de Jorge Armando “N”, vinculado a proceso y presunto autor intelectual del homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, así como de Jaciel Antonio “N”, identificado como reclutador de personas en centros de rehabilitación para integrarlas a células delictivas, muestran avances significativos en el reforzamiento de la seguridad.

En el informe, también se detalló que del 1 de octubre del 2024 al 15 de noviembre del 2025, han sido detenidas en Michoacán 932 personas implicadas en algún tipo de delito, se han asegurado 924 armas de fuego, 130 mil 042 cartuchos, 4 mil 510 cargadores, se han decomisado 22.9 toneladas de drogas y se han destruido 17 laboratorios para la elaboración de drogas y seis áreas de concentración.