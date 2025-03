Diputados panistas tendrán que alinearse, advierte Carlos Quintana

Morelia, Michoacán, a 4 de marzo del 2025.- Desde el Comité Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), habrá jalón de orejas para alinear a los diputados locales panistas y quién no esté de acuerdo tiene las puertas abiertas, advirtió Carlos Quintana Martínez, líder estatal del albiazul.

En rueda de prensa, Quintana Martínez recordó que luego de la elección de magistrados del Tribunal en Materia de Anticorrupción y Administrativa de Michoacán (TAAM), hubo diputados que abandonaron la sesión del Congreso y no emitieron su voto.

"Parte de la reunión que vamos a tener es a raíz de ese hecho porque el PAN ha defendido su agenda, porque tenemos que dar, alzar la voz siempre y lo que les digo es que tendremos que hablar fuerte y el que no esté de acuerdo tiene las puertas abiertas", manifestó Quintana Martínez.

El ex legislador federal, informó que sí existe diálogo con los cuatro diputados locales, pero no descartó aplicar sanciones para quien no acate la agenda panista.

El líder panista destacó que de los cuatro nombramientos de magistrados del TAAM, no estuvieron de acuerdo en uno de los perfiles, por considerarlo como una acción de nepotismo.

Además, Carlos Quintana Martínez apuntó que de hoy en adelante la dirigencia estatal del albiazul estará presente en todas las reuniones del grupo parlamentario.