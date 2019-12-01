Diputados de la JUCOPO se reúnen con integrantes del Foro de Colegio de Profesionistas de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 24 de marzo de 2026.- Con el principal objetivo de fortalecer la agenda legislativa, las y los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política de la 76 Legislatura, sostuvieron un encuentro con integrantes del Foro de Colegio de Profesionistas de Michoacán, quienes propusieron a los legisladores firmar un convenio de colaboración institucional.

En ese sentido, la diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Fabiola Alanís Sámano, celebró este encuentro que se realizó con los profesionistas de Michoacán, que ha decir de la legisladora “el apoyo de los diversos colegios de profesionistas, jugará un papel muy importante en el trabajo de comisiones, para fortalecer desde diferentes perspectivas el trabajo legislativo”, subrayó.

En su intervención, el diputado Reyes Galindo precisó que para la actual Legislatura siempre estará abierta al diálogo, a fin que este ejercicio fortalezca el vínculo entre sociedad y autoridades, “contar con la aportación técnica, científica y profesional, es una pauta que ya lo marca la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para que las decisiones de este tengan mayor legitimidad”, expresó.

Por su parte, la diputada Brissa Arroyo Martínez destacó este encuentro honra el lema de la 76 Legislatura al ser un Parlamento abierto en donde cada voz importa y cada idea cuenta, "escuchar y llevarnos las mejores ideas de todos los sectores y encontrar coincidencias en pro de las y los michoacanos", dijo.

De igual forma, el diputado Marco Polo Aguirre recordó que en pasadas legislaturas este tipo de convenios con el Colegio de Profesionistas ha dado buenos resultados, y ejemplificó el proceso de selección del titular de la Auditoria Superior de Michoacán, en el cual, el Colegio de Contadores ayudó con la elaboración de reactivos para el examen de selección.

Los diputados Antonio Salas Valencia y Abraham Espinoza Villa, coincidieron en la importancia de tener contacto con los diferentes sectores; ya que, el resultado de estas reuniones es la base para una programación anual del trabajo legislativo.

Finalmente, Diego Romeo Chávez Hernández, presidente del Foro de Colegio de Profesionistas de Michoacán, señaló que el convenio que proponen se basa en tres ejes principales: asesorías técnicas especializadas; vinculación multidisciplinaria a través de mesas de trabajo por áreas de conocimiento; y, participación social organizada, en temas como salud, derecho, ciencia, entre otros, todo para impulsar el desarrollo de Michoacán.