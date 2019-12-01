Diputados avalan aumento de impuestos a cigarros, bebidas azucaradas y videojuegos violentos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 11:18:25
Ciudad de México, a 17 de octubre 2025.- La Cámara de Diputados avaló en Comisiones el aumento al precio de cigarros y refrescos, así como el impuesto a videojuegos de contenido violento.

Lo anterior, mediante la aprobación de la reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en la Comisión de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El proyecto de reforma aumenta el impuesto a los cigarros, puros y otros tabacos labrados, del 160 al 200 por ciento.

Asimismo, en el caso de puros y otros tabacos labrados hechos a mano el impuesto pasará de 30.4 a 32 por ciento.

También se incrementará gradualmente la cuota específica por cigarro:

  • en 2026 será de 0.85 por ciento
  • en 2027 será de 0.91 por ciento
  • en 2028 será de 0.99 por ciento
  • en 2029 será de 1 por ciento
  • en 2030 será de 1.15 por ciento

De igual forma, la reforma a la Ley del IEPS también prevé elevar la cuota específica por litro de las bebidas azucaradas como jugos y refrescos.

Otra característica de lo avalado en comisiones de San Lázaro es que se establecerá un impuesto a los videojuegos de contenido violento, que será del 8 por ciento.

