Diputados aprueban Ley contra la Extorsión; pasa al Ejecutivo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 07:43:44
Ciudad de México, a 26 de noviembre 2025.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma que expide una nueva Ley General en materia de Extorsión, que sanciona este delito hasta con 42 años de cárcel.

Luego de ratificar los cambios propuestos por el Senado de la República a la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, las y los legisladores de San Lázaro llevaron a cabo una votación que se resultó de la siguiente manera: 409 votos a favor, 33 en contra y una abstención.

Con dicho ejercicio se aprobaron los artículos reservados, para su discusión en lo particular, en términos del proyecto de decreto y este se envió al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y su entrada en vigor.

La minuta también modifica los códigos Penal Federal y Nacional de Procedimientos Penales, así como las leyes Federal Contra La Delincuencia Organizada, la Nacional de Extinción de Dominio y de la Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Además, el documento establece, entre otras cosas, que a quien, sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro o causando a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico, se le impondrán de 15 a 25 de cárcel.

